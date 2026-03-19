Landtagswahl Rheinland-Pfalz
Klinik-Krise: Wenn Reformen auf Realität treffen
Wirtschaftlicher Druck, strukturelle Veränderungen, Zukunftsängste: Die Kliniken des Landes stehen vor vielen Herausforderungen.
Wirtschaftlicher Druck, strukturelle Veränderungen, Zukunftsängste: Die Kliniken des Landes stehen vor vielen Herausforderungen. Ein Experte erklärt, welche Themen die Krankenhäuser umtreiben (Symbolfoto).
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Kliniken kämpfen ums Überleben, die Politik plant große Umstrukturierungen. Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz stehen derzeit vor vielen Herausforderungen. Welche das sind und was die Parteien vor der Landtagswahl versprechen – ein Überblick.

Lesezeit 7 Minuten
Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz stehen unter Druck. Vielerorts geht es nicht nur um Reformen, sondern um die Existenz. Manche trifft bereits die Insolvenz. Neben dem wirtschaftlichen Druck prasseln derzeit viele weitere Themen auf die Kliniken des Landes ein.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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