Theatertage RLP in Koblenz „Wir schaffen das!“: Exildrama einer Syrerin Claus Ambrosius 19.03.2026, 12:28 Uhr

i Vom Küchentisch aus betrachtet Rania Mleihi gemeinsam mit dem Publikum Bilder ihres Lebens in Deutschland und Damaskus in "My Personal Ten Years -- Wir schaffen das!". David Klumpp/Staatstheater Nürnberg

Hören, erinnern, weiterleben – die syrischen Theatermacherin Rania Mleihis zeigt bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz mit dem Projekt „My Personal Ten Years“ ein beeindruckendes Manifest ihres Lebens zwischen zwei Kulturen.

Vor dem Sehen kommt hier das Hören: Noch bevor sich die Tür zur Probebühne 4 öffnet, beginnt der Abend. Das Publikum wartet im Foyer, als aus Lautsprechern Musik, Stimmengewirr und schließlich die Stimme von Rania Mleihi selbst zu hören ist. Sie erzählt von einer Erinnerung, der ersten von vielen an diesem Abend: der Anruf der Mutter aus Damaskus, eine Warnung, nicht mehr heimzukehren – „Bleib, wo du bist!







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