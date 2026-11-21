Ein eigenes Weingut zu führen, ist eigentlich ein Vollzeitjob. Kai und Kristina Heilemann machen das trotzdem nebenbei. Im Podcast erzählt Kai Heilemann, wie man Forschung, Familie und den Aufbau eines eigenen Weinguts unter einen Hut bekommt.

Sie haben in Geisenheim Weinbau studiert und arbeiten heute hauptberuflich in der Forschung an ihrer Alma Mater: Kristina Heilemann beschäftigt sich mit Agroforstsystemen, ihr Mann Kai forscht unter anderem zu Sonnenbrand an Weintrauben. Doch da war immer noch der Wunsch, eigenen Wein zu machen. Als sich die Gelegenheit bot, am Mittelrhein ein kleines Weingut zu übernehmen, hat sich ihr Leben grundlegend geändert. In einer neuen Folge von „Kork & Schrauber“, dem Weinpodcast der Rhein-Zeitung, erzählt Kai Heilemann, wie man Forschung, Familie und den Aufbau eines eigenen Weinguts unter einen Hut bekommt.

Das Paar bewirtschaftet heute rund drei Hektar – mit viel Handarbeit und teilweise archaisch anmutender Technik. Eine alte Korbpresse, individuelle Lösungen im Keller und historische Maschinen im Weinberg gehören genauso dazu wie ein ungewöhnliches Rebsortenportfolio. Denn obwohl der Mittelrhein vor allem als Rieslingregion bekannt ist, machen Kai und Kristina auch Rotweine und keltern spannende Weine aus der Schweizer Rebsorte Petite Arvine.

Bei aller Arbeit nehmen sich die beiden Winzer Zeit, ungewöhnliche Ansätze im Weinberg umzusetzen: Auf einer Teilfläche haben sie zahlreiche Bäume zwischen die Reben gepflanzt. Feigen, Esskastanien, Haselnüsse und Quitten sollen das Ökosystem bereichern und gleichzeitig neue Möglichkeiten für die Verwertung der Früchte schaffen. „Agroforst ist ein System, was sich über eine lange Zeit entwickelt hatte und aufgrund der Mechanisierung aufgegeben wurde“, erzählt Kai Heilemann von ihrem ungewöhnlichen Ansatz.

In der neuen Pordcastfolge sprechen Kristine Bäder und René Harth mit dem Winzer außerdem über die Herausforderungen des Steillagen-Weinbaus am Mittelrhein, ihren ungewöhnlichen Weg zum eigenen Weingut und wie man mit Namen aus dem Ballett seine Weine charakterisieren kann. Das ganze Gespräch gibt es ab sofort im Podcast. Jetzt reinhören!

Staffel 2: Kork & Schrauber

Die Folgen der zweiten Staffel und alle Folgen aus Staffel eins gibt es unter www.rhein-zeitung.de/korkschrauber oder überall dort, wo es Podcasts gibt.