Denkmalpflege im Ehrenamt Als in der Abteikirche noch Bäume wuchsen Claus Ambrosius 21.11.2026, 00:00 Uhr

i Die Kirche der Abtei Rommersdorf in Heimbach-Weis vor der Sanierung und im Herbst 2026: Hier lässt sich unschwer ermesse, wieviel Arbeit nötig war zur Bewahrung des beeindruckenden Kulturdenkmals. Abtei Rommersdorf-Stiftung/Claus Ambrosius

Seit 50 Jahren kümmert sich eine Stiftung ehrenamtlich um die Abtei Rommersdorf in Neuwied. Wer sie von Konzerten und Festspielen kennt, kann hier einiges neu entdecken. Zum Weihnachtsmarkt öffnet sich auch der Obere Wirtschaftshof.

Wer die Kirche der Abtei Rommersdorf als Konzertbesucher kennt, hat vielleicht noch im Ohr, wie lange ein letzter Ton in diesem Raum stehen bleiben kann. Einige der Männer, die an diesem Herbsttag in einer Dachstube der Abtei am Tisch sitzen, haben etwas anderes vor Augen.







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