33.000 Kilometer Glasfaser entlang der Bahngleise, gewappnet gegen Sabotage und Angriffe: Die Linzer Niedax Group plant mit ihrer Tochtergesellschaft Netz 33 ein Mammutprojekt. Jetzt startet der Bau der Teststrecke.
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Der Spatenstich war im April, nun rückt die Bauphase näher: Ab Ende November soll die Teststrecke für ein krisensicheres Glasfasernetz entstehen. Es soll sich über 33.000 Kilometer entlang der deutschen Bahntrassen ziehen. Treiber hinter diesem riesigen digitalen Infrastrukturprojekt ist die Netz 33 GmbH, ein Tochterunternehmen der Niedax Group aus Linz am Rhein (Kreis Neuwied).