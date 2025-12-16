Enthauptete Frauenleiche Wie ein Auslieferungsverfahren üblicherweise abläuft Tim Kosmetschke

Johannes Mario Löhr 16.12.2025, 16:11 Uhr

i Bei Monreal wurde in einem Waldstück eine enthauptete Frauenleiche gefunden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Hat der Lebensgefährte der getöteten 32-jährigen Eritreerin die Frau enthauptet und ihr die Hände abgeschnitten? Ein Haftbefehl führt wohl nun zu einem Auslieferungsverfahren des Eritreers aus Äthiopien. Wir erklären, wie diese Verfahren ablaufen.

Vor etwa zwei Wochen war bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) eine enthauptete Frauenleiche gefunden worden. Inzwischen gibt es einen Haftbefehl gegen den 41-jährigen Lebensgefährten der getöteten Eritreerin. Er hält sich derzeit in Äthiopien auf. Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn teilten Anfang der Woche gemeinsam mit, dass sich ein dringender Tatverdacht gegen den in Bonn gemeldeten Mann ergeben habe.







