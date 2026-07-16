Reaktion auf MYK-Brandbrief Wie die RLP-SPD versucht, die Niederlage aufzuarbeiten Bastian Hauck

Tim Kosmetschke 16.07.2026, 13:36 Uhr

i Alexander Schweitzer (SPD) ist kommissarischer Parteichef in Rheinland-Pfalz. An ihn war ein Brandbrief des Vorstands des SPD-Kreisverbands Mayen-Koblenz gerichtet, über den unsere Zeitung berichtet hatte. Wie reagiert die Landespartei auf die Kritik am Umgang mit der Wahlniederlage? Hannes P. Albert/dpa

Ist die rheinland-pfälzische SPD nach der krachenden Wahlniederlage vom 22. März zu schnell zur politischen Tagesordnung übergegangen? Etliche Genossen im Land sind frustriert. Wie reagiert die Landespartei auf die Kritik?

Es rumort in der rheinland-pfälzischen SPD. Nach der verlorenen Landtagswahl beklagen Genossen eine mangelhafte Aufarbeitung der Niederlage. Zuletzt sorgte ein Brandbrief aus dem Kreisverband Mayen-Koblenz für Aufsehen. Die Mitglieder des Kreisvorstands um den früheren Generalsekretär der Landespartei, Marc Ruland, nannten das Wahldebakel darin „eine politische Zäsur, deren Ursachen, Folgen und notwendige Konsequenzen klar benannt werden müssen“.







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