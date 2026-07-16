Gefeiertes Konzert in Koblenz Chris de Burgh: Die Leichtigkeit eines Straßenmusikers Christian Kunst 16.07.2026, 15:00 Uhr

i Allein am Piano: Chris de Burgh in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz Jörg Niebergall

Mit 77 Jahren, da fängt das Musikerleben an: Mehr als zwei Stunden begeisterte Chris de Burgh in Koblenz als Alleinunterhalter. Beobachtungen von einem Abend, an dem zu den Hits des Iren geschwelgt, geschunkelt und getanzt wurde.

Schließen Sie die Augen. Sie sind in Memphis. Denken Sie an das Lied „Always on my mind”. Eine dunkle Stimme erklingt. Vollmundig. Markant. Ein schwerer, feuriger Rotwein. Elvis. Schließen Sie die Augen. Sie sind in Koblenz. Sie hören „Always on my mind“.







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