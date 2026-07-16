Gefeiertes Konzert in Koblenz
Chris de Burgh: Die Leichtigkeit eines Straßenmusikers
Allein am Piano: Chris de Burgh in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz
Allein am Piano: Chris de Burgh in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz
Jörg Niebergall

Mit 77 Jahren, da fängt das Musikerleben an: Mehr als zwei Stunden begeisterte Chris de Burgh in Koblenz als Alleinunterhalter. Beobachtungen von einem Abend, an dem zu den Hits des Iren geschwelgt, geschunkelt und getanzt wurde. 

Lesezeit 4 Minuten
Schließen Sie die Augen. Sie sind in Memphis. Denken Sie an das Lied „Always on my mind”. Eine dunkle Stimme erklingt. Vollmundig. Markant. Ein schwerer, feuriger Rotwein. Elvis. Schließen Sie die Augen. Sie sind in Koblenz. Sie hören „Always on my mind“.
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