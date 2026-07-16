„Gesetze kann man ändern. Die physikalischen und wirtschaftlichen Realitäten dahinter nicht“, schreibt Christoph Hesse in seinem Gastbeitrag zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz. Der EVM-Vorstand formuliert ein Plädoyer für die Wärmepumpe.
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Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz ist beschlossen. Nach intensiven Debatten in Politik, Medien und Gesellschaft zieht die Bundesregierung einen Schlussstrich unter die bisherige Regelung und verspricht vor allem eines: mehr Wahlfreiheit für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer.