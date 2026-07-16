Gastbeitrag zur Wärmepumpe
Mehr Freiheit bei Heizung – aber Physik bleibt dieselbe
Über Wärmepumpen wird kontrovers diskutiert, mitunter ideologisch aufgeladen. Für Christoph Hesse, Vorstand bei der Energieverso
Über Wärmepumpen wird kontrovers diskutiert, mitunter ideologisch aufgeladen. Für Christoph Hesse, Vorstand bei der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) ist klar: In den allermeisten Fällen wird auch künftig die Wärmepumpe die sinnvollste Lösung bleiben.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

„Gesetze kann man ändern. Die physikalischen und wirtschaftlichen Realitäten dahinter nicht“, schreibt Christoph Hesse in seinem Gastbeitrag zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz. Der EVM-Vorstand formuliert ein Plädoyer für die Wärmepumpe.

Lesezeit 4 Minuten
Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz ist beschlossen. Nach intensiven Debatten in Politik, Medien und Gesellschaft zieht die Bundesregierung einen Schlussstrich unter die bisherige Regelung und verspricht vor allem eines: mehr Wahlfreiheit für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten