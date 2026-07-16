Bildergalerie zur Fotoschau
Ein Blick in die neue Ahrflut-Ausstellung in Mayschoß
Rund 60 Fotos zur Ahrflut sind derzeit in einer Ausstellung in Mayschoß zu sehen, darunter auch diese ergreifende Aufnahme von D
Rund 60 Fotos zur Ahrflut sind derzeit in einer Ausstellung in Mayschoß zu sehen, darunter auch diese ergreifende Aufnahme von David Klammer, der diese Spuren von Helferinnen und Helfern an einer Hauswand in Dernau festgehalten halt.
David Klammer

Zerstörung und Wiederaufbau des Ahrtals haben vier Kölner Fotografen in eindrücklichen Bildern festgehalten. Parallel zu der von ihnen initiierten Ausstellung in Mayschoß (wir berichteten) stellen wir eine Auswahl ihrer Fotos vor.

Lesezeit 1 Minute
Als sich in der Nacht auf den 15. Juli 2021 die aufgetürmten Wassermassen durch das Ahrtal schieben, reißen sie ganze Straßen, Brücken, Häuser mit sich. Die Spuren der unvorstellbaren Naturgewalt sind in der Region bis heute vielerorts sichtbar, 135 Menschen verlieren dort seinerzeit ihr Leben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten