Bildergalerie zur Fotoschau Ein Blick in die neue Ahrflut-Ausstellung in Mayschoß Stefan Schalles 16.07.2026, 10:49 Uhr

i Rund 60 Fotos zur Ahrflut sind derzeit in einer Ausstellung in Mayschoß zu sehen, darunter auch diese ergreifende Aufnahme von David Klammer, der diese Spuren von Helferinnen und Helfern an einer Hauswand in Dernau festgehalten halt. David Klammer

Zerstörung und Wiederaufbau des Ahrtals haben vier Kölner Fotografen in eindrücklichen Bildern festgehalten. Parallel zu der von ihnen initiierten Ausstellung in Mayschoß (wir berichteten) stellen wir eine Auswahl ihrer Fotos vor.

Als sich in der Nacht auf den 15. Juli 2021 die aufgetürmten Wassermassen durch das Ahrtal schieben, reißen sie ganze Straßen, Brücken, Häuser mit sich. Die Spuren der unvorstellbaren Naturgewalt sind in der Region bis heute vielerorts sichtbar, 135 Menschen verlieren dort seinerzeit ihr Leben.







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