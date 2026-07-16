Zerstörung und Wiederaufbau des Ahrtals haben vier Kölner Fotografen in eindrücklichen Bildern festgehalten. Parallel zu der von ihnen initiierten Ausstellung in Mayschoß (wir berichteten) stellen wir eine Auswahl ihrer Fotos vor.
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Als sich in der Nacht auf den 15. Juli 2021 die aufgetürmten Wassermassen durch das Ahrtal schieben, reißen sie ganze Straßen, Brücken, Häuser mit sich. Die Spuren der unvorstellbaren Naturgewalt sind in der Region bis heute vielerorts sichtbar, 135 Menschen verlieren dort seinerzeit ihr Leben.