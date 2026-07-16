Wegen technischer Probleme musste eine Boeing 747-400 am Montag auf dem Flughafen Hahn außerplanmäßig landen. Dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehr bis Katastrophenschutz rückten vorsorglich an. Wie ein solcher Einsatz abläuft.
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Als eine Boeing 747-400 der National Airlines – eine Frachtmaschine mit sechs Crew-Mitgliedern an Bord – am Montag auf dem Flughafen Hahn wegen Hydraulikproblemen außerplanmäßig landen musste, waren bereits Dutzende Einsatzkräfte aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zur Stelle, darunter viele ehrenamtliche Feuerwehrleute.