Luftnotlage einer Boeing 747
Wenn Notfallpläne am Flughafen Hahn greifen
Der Tower des Flughafens Hahn. Am Montag absolvierte der Pilot einer Boeing 747-400 eine Sicherheitslandung. Diese rief Dutzende
Der Tower des Flughafens Hahn. Am Montag absolvierte der Pilot einer Boeing 747-400 eine Sicherheitslandung. Diese rief Dutzende Kräfte von Feuerwehr bis Katastrophenschutz auf den Plan.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wegen technischer Probleme musste eine Boeing 747-400 am Montag auf dem Flughafen Hahn außerplanmäßig landen. Dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehr bis Katastrophenschutz rückten vorsorglich an. Wie ein solcher Einsatz abläuft.

Lesezeit 2 Minuten
Als eine Boeing 747-400 der National Airlines – eine Frachtmaschine mit sechs Crew-Mitgliedern an Bord – am Montag auf dem Flughafen Hahn wegen Hydraulikproblemen außerplanmäßig landen musste, waren bereits Dutzende Einsatzkräfte aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zur Stelle, darunter viele ehrenamtliche Feuerwehrleute.
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