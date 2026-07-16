Luftnotlage einer Boeing 747 Wenn Notfallpläne am Flughafen Hahn greifen Anke Mersmann 16.07.2026, 12:55 Uhr

i Der Tower des Flughafens Hahn. Am Montag absolvierte der Pilot einer Boeing 747-400 eine Sicherheitslandung. Diese rief Dutzende Kräfte von Feuerwehr bis Katastrophenschutz auf den Plan. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wegen technischer Probleme musste eine Boeing 747-400 am Montag auf dem Flughafen Hahn außerplanmäßig landen. Dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehr bis Katastrophenschutz rückten vorsorglich an. Wie ein solcher Einsatz abläuft.

Als eine Boeing 747-400 der National Airlines – eine Frachtmaschine mit sechs Crew-Mitgliedern an Bord – am Montag auf dem Flughafen Hahn wegen Hydraulikproblemen außerplanmäßig landen musste, waren bereits Dutzende Einsatzkräfte aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zur Stelle, darunter viele ehrenamtliche Feuerwehrleute.







Artikel teilen

Artikel teilen