Ort zum Erinnern und Mahnen Fünf Jahre nach Ahrflut: Der lange Weg zu einem Denkmal Hannah Klein 16.07.2026, 08:00 Uhr

i Ein Ort zum Mahnen, Erinnern und Gedenken: Der Verein "DenkAhr" und Künstler Jochen E. Diedenhofen wollen im Kaiser-Wilhelm-Park in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein zentrales Denkmal errichten. Der ursprüngliche Plan, mit der Umsetzung noch vor dem fünften Jahrestag zu starten, geht nun nicht mehr aus. Das hat verschiedene Gründe. Hannah Klein

136 Bronzewürfel. Eine Wand, die 14 Meter lang und 4,5 Meter hoch ist. In Bad Neuenahr-Ahrweiler soll künftig ein Mahnmal an die Jahrhundertkatastrophe erinnern. Wann es so weit ist? Ungewiss. Der lange Weg zum Flutdenkmal.

Stück für Stück schreitet der Wiederaufbau im Ahrtal voran. Stück für Stück verschwinden die Spuren. Die Spuren, die die Flut im Ahrtal hinterlassen hat. Straßen, Hausfassaden, ganze Häuser, Dorfplätze: Vieles, was zerstört war, ist mittlerweile wieder hergestellt, während andernorts noch immer gehämmert und gebohrt wird.







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