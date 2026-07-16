136 Bronzewürfel. Eine Wand, die 14 Meter lang und 4,5 Meter hoch ist. In Bad Neuenahr-Ahrweiler soll künftig ein Mahnmal an die Jahrhundertkatastrophe erinnern. Wann es so weit ist? Ungewiss. Der lange Weg zum Flutdenkmal.
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Stück für Stück schreitet der Wiederaufbau im Ahrtal voran. Stück für Stück verschwinden die Spuren. Die Spuren, die die Flut im Ahrtal hinterlassen hat. Straßen, Hausfassaden, ganze Häuser, Dorfplätze: Vieles, was zerstört war, ist mittlerweile wieder hergestellt, während andernorts noch immer gehämmert und gebohrt wird.