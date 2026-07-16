Lehren aus der Ahrflut Ansturm der Kommunen auf Katastrophenschutzkurse Dirk Eberz 16.07.2026, 07:00 Uhr

i Die Ahrflut hat schonungslos aufgedeckt, wie schlecht Rheinland-Pfalz beim Katastrophenschutz aufgestellt ist. Die fatalen Folgen haben Städte und Landkreise in ganz Deutschland offenbar für den Bevölkerungsschutz sensibilisiert. Das Seminarangebot an der BABZ in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird seither sehr gut genutzt. Boris Roessler/dpa

Ex-Landrat Jürgen Pföhler hat seine Mitarbeiter nie in der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung in Bad Neuenahr-Ahrweiler schulen lassen. Die fatalen Folgen sind bekannt. Andere Städte und Kreise ziehen daraus ihre Lehren.

Die Kommunen rennen der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) in Bad-Neuenahr-Ahrweiler seit Jahren geradezu die Bude ein, um ihr Personal fortbilden zu lassen. „Die Nachfrage nach Schulungen des BBK hat seitens der Kreise und Städte seit der Flut 2021 deutlich zugenommen“, heißt es dazu auf Anfrage unserer Zeitung aus der Pressestelle des übergeordneten Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ...







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