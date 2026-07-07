Bei „Nightwash“ machte Knacki Deuser spätere Stars wie Mario Barth bekannt und prägte die deutsche Comedyszene auch weit darüber hinaus. Nach dem Niegelungen-Comeback und vor der Premiere seines Soloprogramms haben wir mit dem Koblenzer gesprochen.
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Es gibt nicht wenige Stars, die ohne Knacki Deuser vielleicht nie dort gelandet wären, wo sie heute sind: Mit dem Format „Nightwash“ brachte der Koblenzer die damals noch junge deutsche Stand-up-Szene Anfang der Nullerjahre auf die Bildschirme der Republik, prägte die Comedylandschaft später auch als Produzent und Regisseur, etwa bei Branchenprimus Brainpool.