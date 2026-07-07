Nach Comeback der Niegelungen Knacki Deuser: „Humor kann Menschen zusammenbringen“ Stefan Schalles 07.07.2026, 11:08 Uhr

i Mit dem Format "Nightwash" gründete Knacki Deuser im Jahr 2000 eine wichtige Plattform für spätere Stars der deutschen Stand-up-Comedy-Szene. Den Koblenzer auf dieses Vermächtnis zu begrenzen, würde allerdings deutlich zu kurz greifen. Guido Schröder

Bei „Nightwash“ machte Knacki Deuser spätere Stars wie Mario Barth bekannt und prägte die deutsche Comedyszene auch weit darüber hinaus. Nach dem Niegelungen-Comeback und vor der Premiere seines Soloprogramms haben wir mit dem Koblenzer gesprochen.

Es gibt nicht wenige Stars, die ohne Knacki Deuser vielleicht nie dort gelandet wären, wo sie heute sind: Mit dem Format „Nightwash“ brachte der Koblenzer die damals noch junge deutsche Stand-up-Szene Anfang der Nullerjahre auf die Bildschirme der Republik, prägte die Comedylandschaft später auch als Produzent und Regisseur, etwa bei Branchenprimus Brainpool.







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