Cyberattacke auf Airport Flughafen Hahn wird zum Ziel eines Hackerangriffs Bernd Wientjes 07.07.2026, 12:17 Uhr

i Der Flughafen Hahn wurde Opfer einer Cyberattacke. Der Betrieb läuft nach Auskunft des Airports allerdings reibungslos. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Am Flughafen Hahn hat es einen Sicherheitsvorfall gegeben. Nach Angaben des Airports lief der Flugbetrieb dennoch ohne Einschränkungen weiter. Wer hinter dem Angriff steckt, wird nun geprüft.

Immer wieder kommt es zu Cyberattacken an Flughäfen. Zuletzt sorgte im September vergangenen Jahres ein Hackerangriff auf einen externen Dienstleister für Systeme zur Passagierabfertigung für tagelange Verspätungen, Ausfälle und lange Wartezeiten an verschiedenen europäischen Airports, darunter auch der Berliner Flughafen.







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