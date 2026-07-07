Am Flughafen Hahn hat es einen Sicherheitsvorfall gegeben. Nach Angaben des Airports lief der Flugbetrieb dennoch ohne Einschränkungen weiter. Wer hinter dem Angriff steckt, wird nun geprüft.
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Immer wieder kommt es zu Cyberattacken an Flughäfen. Zuletzt sorgte im September vergangenen Jahres ein Hackerangriff auf einen externen Dienstleister für Systeme zur Passagierabfertigung für tagelange Verspätungen, Ausfälle und lange Wartezeiten an verschiedenen europäischen Airports, darunter auch der Berliner Flughafen.