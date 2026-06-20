Eisessen oder baden – Vorzüge des Sommers. Doch Hitzetage sind auch ein Gesundheitsrisiko, gerade für Ältere. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein erklärt, wie Patienten in der Akutgeratrie versorgt werden und worauf ältere Menschen achten sollten.
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Temperaturen über 30 Grad und schwüle, heiße Luft – das sind die aktuellen Wetteraussichten. Die Hitzetage können zum gesundheitlichen Risiko werden, gerade für ältere Menschen. Unsere Zeitung wollte wissen, wie in der Altersmedizin mit dem Thema Sommerhitze umgegangen wird.