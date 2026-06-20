Heiße Tage in RLP 
Wie die Altersmedizin mit der Sommerhitze umgeht
Gerade ältere Menschen sollten an heißen Tagen darauf achten, genügend zu trinken. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein erklärt
Gerade ältere Menschen sollten an heißen Tagen darauf achten, genügend zu trinken. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein erklärt, worauf in der Akutgeriatrie in Mayen an Hitzetagen sonst noch geachtet wird. (Symbolbild)
Jana Bauch/dpa

Eisessen oder baden – Vorzüge des Sommers. Doch Hitzetage sind auch ein Gesundheitsrisiko, gerade für Ältere. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein erklärt, wie Patienten in der Akutgeratrie versorgt werden und worauf ältere Menschen achten sollten.

Lesezeit 2 Minuten
Temperaturen über 30 Grad und schwüle, heiße Luft – das sind die aktuellen Wetteraussichten. Die Hitzetage können zum gesundheitlichen Risiko werden, gerade für ältere Menschen. Unsere Zeitung wollte wissen, wie in der Altersmedizin mit dem Thema Sommerhitze umgegangen wird.

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Rheinland-PfalzGesundheit

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