Studie der AOK Demenz-Zahlen steigen dramatisch: So hart trifft es RLP Bernd Wientjes 19.06.2026, 11:00 Uhr

i Durch Demenz verlieren Betroffene zunehmend geistige Fähigkeiten. Der Anteil an Menschen mit dem tückischen Krankheitsbild wird in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren stark zunehmen (Symbolfoto) Jens Kalaene. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Immer mehr Menschen erkranken an Demenz, immer weniger stehen für die Versorgung zur Verfügung. Eine neue Studie zeigt, wie sich die Lage bis 2060 in Rheinland-Pfalz zuspitzt. Einige Landkreise sind stärker betroffen als andere.

„Ohne Geist“ – so lautet die wörtliche Übersetzung des Begriffs Demenz aus dem Lateinischen. Demenzerkrankungen führen zur Verschlechterung der geistigen Fähigkeiten bis hin zum völligen Verlust. Zunächst sind häufig Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, im weiteren Verlauf verschwinden auch bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses.







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