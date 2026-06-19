Generalsanierung rechter Rhein Schienenersatzverkehr am linken Rheinufer 19.06.2026, 10:30 Uhr

i Die anstehende Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden am rechten Rheinufer tangiert auch die gegenüberliegende Seite. Dort wird die Strecke nun als Ausweichroute vorbereitet. Im Nahverkehr bedeutet das zum Teil Schienenersatzverkehr. Philip Dulian. picture alliance/dpa

Die Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer naht. Davon ist auch die gegenüberliegende Rheinseite betroffen. Die Bahntrasse dort wird nun fit gemacht, um als Ausweichroute zu dienen. Das bringt Einschränkungen im Zugverkehr mit sich.

Noch drei Wochen, dann beginnt am 10. Juli die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden am rechten Rheinufer. Um die Bahntrasse auf der gegenüberliegenden Rheinseite als Umleitungsstrecke vorzubereiten, laufen dort am Samstag letzte, wichtige Instandhaltungsarbeiten an, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen