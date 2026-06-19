Die Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer naht. Davon ist auch die gegenüberliegende Rheinseite betroffen. Die Bahntrasse dort wird nun fit gemacht, um als Ausweichroute zu dienen. Das bringt Einschränkungen im Zugverkehr mit sich.
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Noch drei Wochen, dann beginnt am 10. Juli die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden am rechten Rheinufer. Um die Bahntrasse auf der gegenüberliegenden Rheinseite als Umleitungsstrecke vorzubereiten, laufen dort am Samstag letzte, wichtige Instandhaltungsarbeiten an, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt.