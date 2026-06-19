Ein amerikanischer Vietnamveteran erfährt von seinen jüdischen Wurzeln und einem unerwarteten Erbe: Die deutsche Erstaufführung von Jake Heggies „Bevor es ganz dunkel wird“ bewegt am Theater Koblenz auf mehreren Ebenen.
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Das Theater Koblenz setzt seine intensive Beschäftigung mit dem zeitgenössischen US-amerikanischen Musiktheater fort: Nach Jake Heggies erschütternder Todesstrafen-Oper „Dead Man Walking“ und einem späteren Dreierabend mit kleineren Werken des Komponisten folgte nun die deutsche Erstaufführung von „Bevor es ganz dunkel wird“.