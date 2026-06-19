Opernpremiere Koblenz
Oper und die Frage nach der Erinnerung
Max (Andrew Finden) und Misha (Haruna Yamazaki) sind durch ihre Familiengeschichte und eine von den Nazis geraubte Kunstsammlung
Max (Andrew Finden) und Misha (Haruna Yamazaki) sind durch ihre Familiengeschichte und eine von den Nazis geraubte Kunstsammlung miteinander verbunden.
Matthias Baus für das Theater Koblenz

Ein amerikanischer Vietnamveteran erfährt von seinen jüdischen Wurzeln und einem unerwarteten Erbe: Die deutsche Erstaufführung von Jake Heggies „Bevor es ganz dunkel wird“ bewegt am Theater Koblenz auf mehreren Ebenen.

Lesezeit 3 Minuten
Das Theater Koblenz setzt seine intensive Beschäftigung mit dem zeitgenössischen US-amerikanischen Musiktheater fort: Nach Jake Heggies erschütternder Todesstrafen-Oper „Dead Man Walking“ und einem späteren Dreierabend mit kleineren Werken des Komponisten folgte nun die deutsche Erstaufführung von „Bevor es ganz dunkel wird“.

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