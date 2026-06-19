Wie können Städte trotz Klimawandel lebenswert bleiben? Eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt stellt 13 europäische Kommunen vor, die mit Begrünung, Entsiegelung und neuen Verkehrskonzepten auf die Herausforderungen reagieren.
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Der weltweite Umzug vom Land in große und kleine Städte hält weiter an. Doch der Klimawandel ist in den hochverdichteten Städten viel stärker zu spüren – sie werden immer heißer. Die Städte machen zwar nur drei Prozent der Erdoberfläche aus, aber dort leben 60 Prozent der Menschen.