Ausstellung Architekturmuseum Wie Europas Städte gegen die Hitze kämpfen Christian Huther 19.06.2026, 10:33 Uhr

i Beim Sanierungsprojekt in der Wiener Geblergasse verbinden Laubengänge, begrünte Balkone und das Solardach Wohnqualität mit dekarbonisierter Energieversorgung. Zeininger Architekten/Kurt Hoerbst

Wie können Städte trotz Klimawandel lebenswert bleiben? Eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt stellt 13 europäische Kommunen vor, die mit Begrünung, Entsiegelung und neuen Verkehrskonzepten auf die Herausforderungen reagieren.

Der weltweite Umzug vom Land in große und kleine Städte hält weiter an. Doch der Klimawandel ist in den hochverdichteten Städten viel stärker zu spüren – sie werden immer heißer. Die Städte machen zwar nur drei Prozent der Erdoberfläche aus, aber dort leben 60 Prozent der Menschen.







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