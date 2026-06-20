In seinem Hitzeaktionsplan von 2024 gibt das Land den Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz etliche Empfehlungen zum Umgang mit Klimafolgen. Wie steht es um die Umsetzung? Gute Beispiele, offene Fragen – und Finanzierungslücken.
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Mal wieder schwitzt, ächzt und stöhnt Rheinland-Pfalz unter einer Hitzewelle – der zweiten für diesen noch jungen Sommer. Temperaturen weit jenseits der 30 Grad, kaum Abkühlung in den Nächten, Hitzewarnungen für weite Teile des Landes: Damit müssen die Menschen immer häufiger umgehen.