Pläne zur Klimaanpassung So stellen sich die Kommunen in RLP auf Extremhitze ein Tim Kosmetschke 20.06.2026, 06:00 Uhr

i Wasser fürs Stadtgrün, Abkühlug für die Menschen: In Hitzeaktionsplänen sollen die Kommunen darlegen, wie sie auf Phasen sehr hoher Temperaturen reagieren, welche Gegenmaßnahmen es gibt und wie sich die Städte und Gemeinden langfristig auf das sich ändernde Klima einstellen. Viele Kommunen in Rheinland-Pfalz haben sich bereits auf diesen Weg gemacht. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

In seinem Hitzeaktionsplan von 2024 gibt das Land den Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz etliche Empfehlungen zum Umgang mit Klimafolgen. Wie steht es um die Umsetzung? Gute Beispiele, offene Fragen – und Finanzierungslücken.

Mal wieder schwitzt, ächzt und stöhnt Rheinland-Pfalz unter einer Hitzewelle – der zweiten für diesen noch jungen Sommer. Temperaturen weit jenseits der 30 Grad, kaum Abkühlung in den Nächten, Hitzewarnungen für weite Teile des Landes: Damit müssen die Menschen immer häufiger umgehen.







Artikel teilen

Artikel teilen