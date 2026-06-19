Benachteiligten Kindern helfen
So geht es mit Familiengrundschulzentren in RLP weiter
Die offizielle Bezeichnung des Modellprojektes lautet "Famos" - das steht für "Familiengrundschulzentren als multiprofessionelle
Die offizielle Bezeichnung des Modellprojektes lautet "Famos" - das steht für "Familiengrundschulzentren als multiprofessionelle Orte in der Schule".
Bernd Weißbrod. Bernd Weißbrod/dpa

Familiengrundschulzentren sollen benachteiligten Kindern sowie Familien helfen und zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen. In Rheinland-Pfalz läuft das Projekt bis Ende des Jahres. Wie geht es anschließend weiter? 

Lesezeit 2 Minuten
Der Bildungserfolg von Kindern hängt in Deutschland stark von der sozialen Herkunft ab. Das belegen Studien. Ein Baustein, um das zu ändern, sind die Familiengrundschulzentren. Die Idee dahinter: Die Grundschulen in sozialen Brennpunkten werden für die Familien geöffnet, sie sollen Orte der Begegnung, Bildung und Beratung sein.

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Rheinland-PfalzBildung

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