Familiengrundschulzentren sollen benachteiligten Kindern sowie Familien helfen und zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen. In Rheinland-Pfalz läuft das Projekt bis Ende des Jahres. Wie geht es anschließend weiter?
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Der Bildungserfolg von Kindern hängt in Deutschland stark von der sozialen Herkunft ab. Das belegen Studien. Ein Baustein, um das zu ändern, sind die Familiengrundschulzentren. Die Idee dahinter: Die Grundschulen in sozialen Brennpunkten werden für die Familien geöffnet, sie sollen Orte der Begegnung, Bildung und Beratung sein.