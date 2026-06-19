Benachteiligten Kindern helfen So geht es mit Familiengrundschulzentren in RLP weiter Bastian Hauck 19.06.2026, 14:45 Uhr

i Die offizielle Bezeichnung des Modellprojektes lautet "Famos" - das steht für "Familiengrundschulzentren als multiprofessionelle Orte in der Schule". Bernd Weißbrod. Bernd Weißbrod/dpa

Familiengrundschulzentren sollen benachteiligten Kindern sowie Familien helfen und zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen. In Rheinland-Pfalz läuft das Projekt bis Ende des Jahres. Wie geht es anschließend weiter?

Der Bildungserfolg von Kindern hängt in Deutschland stark von der sozialen Herkunft ab. Das belegen Studien. Ein Baustein, um das zu ändern, sind die Familiengrundschulzentren. Die Idee dahinter: Die Grundschulen in sozialen Brennpunkten werden für die Familien geöffnet, sie sollen Orte der Begegnung, Bildung und Beratung sein.







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