In der an Peinlichkeiten nicht eben armen Geschichte des großen „Nürburgring 2009“-Desasters nimmt die Achterbahn „Ring-Racer“ eine besondere Stellung ein. Nach mehrmaligen Verzögerungen war die einstmals als „schnellste Achterbahn der Welt“ geplante Attraktion nur ganze vier Tage in Betrieb. Besonders peinvoll: Seitdem stehen die Gleise wie ein Mahnmal der Großmannssucht am Nürburgring herum und rosten seit zwölf Jahren vor sich hin, Zehntausende Besucher sehen sie Jahr für Jahr. Immerhin damit könnte bald Schluss sein – zumindest zum Teil: Der Ring-Racer wird teilabgerissen.

Der auffälligste Teil, die hoch aufragenden Schleifen nahe dem Kreisel am Lindner-Hotel, könnten derweil noch eine Weile stehen bleiben – und weiterhin an einen Polit- und Wirtschaftskrimi erinnern, wie ihn Rheinland-Pfalz noch nicht gesehen hatte. Die Geschichte reicht zurück in die frühen Nullerjahre. Damals schossen die Ideen mit Formel-Eins-Tempo in die Höhe: Am Nürburgring sollte eine Veranstaltungs- und Erlebniswelt entstehen, die Besucher motorsportunabhängig aus halb Europa ganzjährig in die raue Eifel locken sollte. Es kam anders.

i Legendäre Probefahrt im Schneckentempo: Der damalige Nürburgring-Botschafter Boris Becker neben Ring-Chef Walter Kafitz im Jahr 2009. Thomas Frey. picture-alliance/ dpa

2007 begannen Abriss- und Bauarbeiten. In der Folge entstanden der Ring-Boulevard, die Party-Location Eifeldorf und das Erlebnismuseum Ring-Werk. Der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hatte versprochen, dass das gigantische Projekt den Steuerzahler keinen Cent kosten würde. Er lag falsch. Rund 350 Millionen Euro aus Steuergeldern wurden versenkt. Noch 2009 musste Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) unter dem politischen Druck zurücktreten. Auch Kurt Beck trug schwere Schrammen davon. Bei der folgenden Landtagswahl 2011 verlor die SPD die absolute Mehrheit. Zwei Jahre später trat Beck zurück, und Malu Dreyer (SPD) übernahm die Staatskanzlei. Der Ring wurde auch zu einem juristischen Schlachtfeld. Es dauerte Jahre, bis unter den gegenwärtigen Betreibern der Rennstrecke wieder so etwas wie Ruhe einkehrte.

Was in dieser gesamten Zeit nicht in Gang kam, war der Ring-Racer. Eigentlich war die Eröffnung schon für August 2009 geplant – mit Geschwindigkeiten jenseits der 200 km/h. Wenige Monate davor gab es eine inzwischen legendäre Promi-Probefahrt im Schneckentempo. Mit an Bord: der damalige „Nürburgring-Botschafter“ Boris Becker. Das Tennis-Ass sollte zum Aushängeschild des neuen Nürburgrings werden, dessen Chef Walter Kafitz die Strippen zog. Wie viel Geld fließen sollte und letztlich floss – auch darum ranken sich Legenden. 2013 immerhin gab es einen Vergleich vor dem Landgericht Koblenz. Demnach erhielt Becker 200.000 Euro für seine Auftritte an der Rennstrecke.

i Spott für Kurt Beck: 2010 lieferte der Ring-Racer ein Motiv für den Mainzer Fastnachtsumzug. Fredrik Von Erichsen. picture alliance / dpa

Am Ring-Racer ging es derweil weiter mit Pleiten, Pech und Pannen. Immer wieder wurde über technische Probleme geklagt. Im September 2009 gab es einen Zwischenfall am Endanschlag, ein ohrenbetäubender Knall ließ mehrere Fensterscheiben an Ring-Gebäuden platzen, sechs Menschen erlitten Knalltraumata. Für das Frühjahr 2010 wurde dann ein neuer Eröffnungstermin für die Achterbahn geplant. Und wieder verschoben. Denn es gab keine TÜV-Freigabe.

Und die Idee vom Tempo-Rekord? Die ging schon im Herbst 2010 sang- und klanglos unter. Damals meldete die „Formula Rossa“-Achterbahn in Abu Dhabi einen neuen Weltrekord mit 240 km/h. Am Ring-Racer herrschte nicht nur weiter Stillstand, wenig später wurde die Geschwindigkeit des immer wieder Ärger machenden Startkatapults heruntergeregelt – auf vergleichsweise müde 160 km/h.

Doch selbst bis diese mal im Besucherbetrieb erreicht wurden, vergingen noch einmal Jahre. Ende Oktober 2013 erteilte die Kreisverwaltung Ahrweiler endlich eine Betriebsgenehmigung. Am 31. Oktober 2013 wurde der Ring-Racer eröffnet. Doch nur vier Tage später kam dann die Insolvenz des Nürburgrings dazwischen, der Betrieb wurde eingestellt. Nur rund 2000 Menschen waren zu dem Vergnügen einer Ring-Racer-Fahrt gekommen. Mehr kamen nicht mehr hinzu. Die zwischenzeitlichen Ring-Eigner der Firma Capricorn planten ab 2014 nicht mehr mit dem Verlustbringer „Freizeitpark“. Das Wort Rückbau kursierte schon damals.

Jetzt also kommt es dazu – im Zuge des Umbaus des Ring-Werks. Das Erlebnismuseum soll zeitgemäßer werden, bestätigte ein Ring-Sprecher unserer Zeitung. Deshalb wird ein Teil der oft verspotteten Achterbahn abgerissen – jene Abschnitte, die entlang der Gebäude und somit parallel zur Start-Ziel-Geraden der Grand-Prix-Strecke verlaufen. Laut dem Portal „Motorsport Total“ wird aktuell am Streckenabschnitt unmittelbar hinter dem Einstieg gearbeitet. Zunächst stehen bleiben sollen demnach die hohen Schleifen zwischen Haupttribüne und Tribüne T4. Es heißt, Teile der Konstruktion würden die Konstruktion angrenzender Gebäude stützen. Stimmt das, wäre der Ring-Racer also doch nicht ganz nutzlos gewesen.