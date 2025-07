Es ist ein Sommer zum Davonlaufen, den der Norden von Rheinland-Pfalz derzeit erlebt. Ständig Regen, nur selten richtig hohe Temperaturen, jedenfalls ist’s derzeit deutlich zu ungemütlich fürs Freibad – und das mitten in den Ferien. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Diese Woche mal auf jeden Fall noch, sagt der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt. Aber es gibt Hoffnung am Horizont. Auch für Rhein in Flammen.

Zunächst aber bleibt es wechselhaft, voraussichtlich bis einschließlich kommenden Montag, sagt der Chef des Ingelheimer Dienstes Wetterkontor: „Die feuchte und kühle Luft vom Atlantik rutscht sozusagen zurzeit zwischen dem Azorenhoch und einem Tief über Südskandinavien zu uns nach Mitteleuropa“, blickt er auf die Großwetterlage, die uns derzeit den Biergartenbesuch verdirbt.

i Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt Fotostudio Reuther/Jürgen Schmidt

Aber: „Ab Mitte nächster Woche stellt sich die Wetterlage wohl um auf freundlicheres und deutlich wärmeres Wetter. Da sind sich die Modelle ziemlich einig“, meint Schmidt. Laut seiner Prognose schiebt sich das Azorenhoch dann ein wenig mehr hin nach Mitteleuropa und schneidet den Weg für die kühle und feuchte Luft vom Atlantik ab. Dann könnte es auch noch mal eine Hitzewelle geben, zumindest ist der Sommer noch nicht komplett vorbei, so Schmidt: „Aber die nächsten Tage müssen wir noch durchhalten.“

Wie schaut es aus mit dem großen Koblenzer Partywochenende zu Rhein in Flammen vom 8. bis 10. August? Für eine genaue Vorhersage ist es noch zu früh. „Aber der erste Trend ist auf jeden Fall einmal positiv“, macht Jürgen Schmidt Mut. Und sieht das Positive am vielen Regen der vergangenen Tage: „Zumindest ist das Problem des niedrigen Wasserstands des Rheins für den Schiffkonvoi nun gelöst.“

Stimmt der Eindruck, dass es in diesem Juli viel Regen gab, denn überhaupt? Schmidt hat für uns in die Statistiken geschaut und festgestellt, dass die Niederschlagsmenge etwas über den Mittelwerten liegen wird – bisher gab es neun Tage mit Regenmengen über einem Liter pro Quadratmeter. Die Sonnenscheindauer liegt in etwa im Mittel. Und sonderlich kühl war es jedenfalls nicht: „Der Juli lag bei uns in der Region in etwa im Bereich des 30-jährigen Mittels der Jahre 1991 bis 2020. Gegenüber den Jahren 1961 bis 1990 war er sogar 1,6 Grad zu warm“, sagt Schmidt und erinnert an den 2. Juli, an dem wir es noch mit Temperaturen bis 39,3 Grad zu tun hatten. Insgesamt gab es im Juli 19 Sommertage (Höchsttemperaturen über 25 Grad). An vieren gab es sogar Werte jenseits der 30 Grad.

„Der Sommer war insgesamt bisher zu warm, aber nur weil der Juni zwei Grad zu warm war“, blickt Schmidt auf den gesamten Zeitraum. Nach seinen Statistiken war dieser derzeit nervige Sommer mit mehr als 500 Sonnenstunden insgesamt sehr sonnig, bot 36 Sommertage und 12 heiße Tage (Höchstwerte über 30 Grad). „Aber er war bisher auch etwas zu nass, wobei es aber im Juni auch längere Trockenphasen gab.“