Immer deutlicher wird, wie gefährlich die Asiatische Hornisse für Menschen, für Bienen und andere Bestäuber und damit auch für die Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung ist. Und trotzdem stellt das Land Rheinland-Pfalz die Bekämpfung dieser eingewanderten Art ab dem 1. August ein. Das hat Folgen, die so mancher Gartenbesitzer spüren wird. Auch finanziell.

Bisher haben Behörden die Bekämpfung der aus Asien eingewanderten Art koordiniert und finanziert. Doch damit ist bald Schluss. Denn sie gilt inzwischen als so etabliert in Deutschland, dass sie vom Bundesumweltministerium im März von „invasiv“ auf „weit verbreitet“ umgestuft wurde. Die Melde- und Ausrottungspflicht entfällt damit. Rheinland-Pfalz hatte dennoch entschieden, bis zum 1. August weiter zu kämpfen. Warum? Mutmaßlich ja, weil das sinnvoll ist. Aber warum ist dann am 1. August Schluss? Um Geld zu sparen? „Wir wollten den nun zuständigen Behörden eine Übergangsfrist bieten“, erklärt ein Sprecher des Mainzer Umweltministeriums.

i Eine Asiatische Hornisse sitzt auf ihrem Nest. Die Asiatische Hornisse gilt als invasive Art, ihre Stiche sind deutlich schmerzhafter als die heimischer Insekten. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Was sich nun ändert, sei, „dass gemeldete Nester nicht mehr überall sofort beseitigt werden müssen“. Künftig werde die Art „nur in begründeten Einzelfällen bekämpft, um sie unter Kontrolle zu halten oder lokal zu beseitigen“. Ähnlich wie beim Riesenbärenklau könnten nun Ordnungsämter, Privatleute und die Naturschutzverwaltung selbst entscheiden, ob Maßnahmen notwendig seien.

In einem Fall wie jüngst in Hermeskeil, wo eine 75-Jährige bei der Gartenarbeit gestochen wurde, woraufhin ein Fachmann das Nest auf Staatskosten entfernte, müssen Gartenbesitzer bald alleine mit dem Problem zurechtkommen. Fühlten sich Privatleute durch Nester der Asiatischen Hornisse gestört, könnten sie diese aber auf eigene Kosten vom Schädlingsbekämpfer entfernen lassen, teilt das Ministerium mit. Das kann ganz schön teuer werden. Manche sind über eine Extra-Klausel ihrer Wohngebäudeversicherung gegen solche Kosten gefeit. Andere nicht.

„Wenn die Leute merken, dass sie das Entfernen selbst zahlen müssen, werden viele nicht mehr die Hand heben.“

Carsten Emser bekämpft die Asiatischen Hornisse ehrenamtlich

Je nach Aufwand – die kleineren Anfangsnester befinden sich häufig in Hecken oder an Dachvorsprüngen, die Zweitnester in größerer Höhe oft in Baumkronen – koste der Einsatz eines Schädlingsbekämpfers zwischen 200 und 2000 Euro, erklärt Carsten Emser. Der Ex-Soldat und Imker bekämpft die Asiatische Hornisse im Raum Trier ehrenamtlich im Auftrag der Naturschutzbehörden.

2024 entfernte er fünf Nester. Dieses Jahr waren es schon mehr als 30. Emser hält die neuen Regelungen ab dem 1. August für „realitätsfern“. Dass die Behörden den Kampf „ohne Not wegen ein paar Euro“ aufgeben, sieht er kritisch. „Wenn die Leute merken, dass sie das Entfernen selbst zahlen müssen, werden viele nicht mehr die Hand heben.“

i Nester der Asiatischen Hornisse können ziemlich groß sein. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Auf öffentlichen Grundstücken entscheidet laut Ministerium das zuständige Ordnungsamt, ob Nester „zur Gefahrenabwehr“ beseitigt würden. Das Gleiche gilt auch bei „Grenzfällen“ wie jüngst im Hochwald, wo neben dem Nest in der privaten Hecke ein öffentlicher Fußweg vorbeiführte.

Bisher übernahm das Land die Kosten zu 100 Prozent. 2023 und 2024 waren es laut Ministerium je knapp 30.000 Euro. Hinzu kämen jährliche Verwaltungskosten von (man staune!) 80.000 Euro etwa für die Beauftragung der Hornissenbekämpfer und die Abrechnungen. Das „Verwalten“ ist also fast drei Mal so teuer wie die eigentliche Arbeit. Kann man das nicht bürokratisch entschlacken und sich die Bekämpfung weiter leisten? Das Ministerium begründet die hohen Verwaltungskosten mit strengen EU-Vorgaben. Das aufgebaute System könne nun aber von den zuständigen Verwaltungen genutzt werden.

Zahl der gemeldeten Nester ist gesunken

2023 wurden in Rheinland-Pfalz 375 Nester über das offizielle Meldeportal Artenfinder registriert, 240 davon entfernt. 2024 waren es laut Ministerium 705 gemeldete Nester, wovon 426 beseitigt werden mussten. Dieses Jahr gab es – wohl auch wegen des Wegfalls der Meldepflicht – nur 84 Meldungen. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art liegt rund um Ludwigshafen.

Carsten Emser ärgert sich: „Wir haben Strukturen, die funktionieren, und treten sie in die Tonne.“ Ab August blieben wohl viele Nester hängen. Er schätzt, dass die Insekten künftig nur noch an öffentlichen Orten wie Kitas oder Schulen bekämpft werden.