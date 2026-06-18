Der Sommer ist da – die Temperaturen klettern auf mehr als 30 Grad. Genug trinken, das ist jetzt wichtig. Auch die Pflanzen im Garten brauchen Wasser. Doch wie lassen sie sich möglichst sparsam bewässern? Gartenexperte Werner Ollig gibt Tipps.
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Die Temperaturen klettern dieser Tage auf über 30 Grad. Das macht nicht nur uns Menschen zu schaffen. Für die Pflanzen im Garten kann das sommerliche Wetter ebenso zur Herausforderung werden. Wie sie diese meistern, hängt auch von ihrer Wasserversorgung ab.