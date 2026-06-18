Werner Ollig gibt Tipps Wie der eigene Garten die Hitzetage am besten übersteht Cordula Sailer-Röttgers 18.06.2026, 12:18 Uhr

i Das Sommerwetter kann auch fordernd für die Pflanzen im Garten werden. Doch wie versorgt man sie, ohne Wasser zu verschwenden? Unsere Zeitung hat bei Gartenexperte Werner Ollig nachgefragt. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Der Sommer ist da – die Temperaturen klettern auf mehr als 30 Grad. Genug trinken, das ist jetzt wichtig. Auch die Pflanzen im Garten brauchen Wasser. Doch wie lassen sie sich möglichst sparsam bewässern? Gartenexperte Werner Ollig gibt Tipps.

Die Temperaturen klettern dieser Tage auf über 30 Grad. Das macht nicht nur uns Menschen zu schaffen. Für die Pflanzen im Garten kann das sommerliche Wetter ebenso zur Herausforderung werden. Wie sie diese meistern, hängt auch von ihrer Wasserversorgung ab.







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