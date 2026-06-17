Einen Schultag ganz ohne Handy überstehen: Darauf können sich die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz schon mal einstellen. Die neue Landesregierung plant einen Kurswechsel. Was halten die Eltern davon? Und was sagen die Schüler zum Tabu?
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Sind Handys an allen Schulen in Rheinland-Pfalz bald tabu? Das zumindest plant die neue Landesregierung. Die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) kündigte vor wenigen Tagen neue verbindliche Regeln für alle Schulen an. Zuvor hatte es nur Empfehlungen gegeben.