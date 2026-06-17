Das sagen Schüler und Eltern Ja oder Nein zum Handyverbot an allen Schulen in RLP? Hannah Klein 17.06.2026, 13:00 Uhr

i Smartphones sind an allen rheinland-pfälzischen Schulen möglicherweise bald tabu. Die neue Landesregierung plant einen Kurswechel und verbindliche Regeln. Was stehen die Eltern dazu? Und was sagen die Schüler selbst? (Symbolfoto) Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Einen Schultag ganz ohne Handy überstehen: Darauf können sich die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz schon mal einstellen. Die neue Landesregierung plant einen Kurswechsel. Was halten die Eltern davon? Und was sagen die Schüler zum Tabu?

Sind Handys an allen Schulen in Rheinland-Pfalz bald tabu? Das zumindest plant die neue Landesregierung. Die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) kündigte vor wenigen Tagen neue verbindliche Regeln für alle Schulen an. Zuvor hatte es nur Empfehlungen gegeben.







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