Wie Musik Menschen zusammenbringen kann, zeigt das Musikalische Inklusionscamp auf Schloss Engers. 140 Teilnehmende arbeiten dort gemeinsam auf ein Abschlusskonzert in der Sayner Hütte hin, das am Donnerstag stattfindet.
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. Schloss Engers bildet mit seinen umliegenden Gebäuden wohl den belebtesten Begegnungsort für Musikerinnen und Musiker in ganz Rheinland-Pfalz: Hier wirken sowohl die Akademie der Villa Musica als auch die Landesmusikakademie (LMA) mit ihren jeweiligen Schwerpunkten.