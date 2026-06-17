Inklusives Musizieren
Musik ohne Barrieren
Proben für den großen Auftrtitt: Beim musikalischen Inklusionscamp der Landesmusikakademie kommen rund 140 Teilnehmende zusammen
Proben für den großen Auftrtitt: Beim musikalischen Inklusionscamp der Landesmusikakademie kommen rund 140 Teilnehmende zusammen.
Rainer Claaßen

Wie Musik Menschen zusammenbringen kann, zeigt das Musikalische Inklusionscamp auf Schloss Engers. 140 Teilnehmende arbeiten dort gemeinsam auf ein Abschlusskonzert in der Sayner Hütte hin, das am Donnerstag stattfindet. 

Lesezeit 3 Minuten
. Schloss Engers bildet mit seinen umliegenden Gebäuden wohl den belebtesten Begegnungsort für Musikerinnen und Musiker in ganz Rheinland-Pfalz: Hier wirken sowohl die Akademie der Villa Musica als auch die Landesmusikakademie (LMA) mit ihren jeweiligen Schwerpunkten.

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