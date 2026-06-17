Nach der Regierungserklärung von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) sind am Mittwoch die vier Landtagsfraktionen mit ihrer Replik dran. Viele Landespolitiker müssen sich in neuen Rollen zurechtfinden. AfD und Grüne sparen nicht mit Kritik.
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Bei der mehrstündigen Aussprache zur Regierungserklärung des neuen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) werden zum ersten Mal die neuen Kräfteverhältnisse im Parlament richtig deutlich. Landespolitiker müssen sich in ihren neuen Rollen zurechtfinden.