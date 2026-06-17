Nach der Regierungserklärung So verlief die erste echte Debatte im neuen RLP-Landtag Bastian Hauck 17.06.2026, 15:44 Uhr

i Bei der ersten ersten regulären Sitzung des neuen Landtags hielt am Dienstag Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) seine erste Regierungserklärung. Am Mittwoch konnten die vier im Landesparlament vertretenen Fraktionen antworten. Hannes Albert. Hannes Albert/dpa

Nach der Regierungserklärung von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) sind am Mittwoch die vier Landtagsfraktionen mit ihrer Replik dran. Viele Landespolitiker müssen sich in neuen Rollen zurechtfinden. AfD und Grüne sparen nicht mit Kritik.

Bei der mehrstündigen Aussprache zur Regierungserklärung des neuen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) werden zum ersten Mal die neuen Kräfteverhältnisse im Parlament richtig deutlich. Landespolitiker müssen sich in ihren neuen Rollen zurechtfinden.







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