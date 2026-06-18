Es wird mal wieder heiß im Norden von Rheinland-Pfalz, eine Hitzewelle bringt Temperaturen jenseits der 30 Grad in die Region an Rhein und Mosel. Sommerzeit! Wie kommen Sie gut durch die heißen Tage? Haben Sie Tipps für erfrischende Getränke und leichte Speisen – oder für Orte in der Region, an denen sich die Hitze besonders gut aushalten lässt?
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So heiß wird die Hitzewelle im Norden von RLP
Bislang zeigte sich der Juni wenig sommerlich an Rhein und Mosel. Das ändert sich in den nächsten Tagen gravierend. Eine neue Hitzewelle rollt auf den Norden von Rheinland-Pfalz zu. Wann es wo wie heiß wird – wir haben eine Meteorologin gefragt.