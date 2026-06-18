Erfrischung gesucht: Eine Hitzewelle rollt durch Rheinland-Pfalz – wie behalten Sie dabei kühlen Kopf? Haben Sie Tipps für die heißen Tage? Dann schreiben Sie uns!

Es wird mal wieder heiß im Norden von Rheinland-Pfalz, eine Hitzewelle bringt Temperaturen jenseits der 30 Grad in die Region an Rhein und Mosel. Sommerzeit! Wie kommen Sie gut durch die heißen Tage? Haben Sie Tipps für erfrischende Getränke und leichte Speisen – oder für Orte in der Region, an denen sich die Hitze besonders gut aushalten lässt?

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