Michael Bleidt berufen Städtetag RLP erhält neuen Geschäftsführenden Direktor 18.06.2026, 09:46 Uhr

i Michael Bleidt (Mitte) wird die Geschäfte des rheinland-pfälzischen Städtetages künftig gemeinsam mit Lisa Diener führen. Es gratulierte der Vorsitzende Markus Zwick (Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens). Xenia Schandin/Städtetag Rheinland-Pfalz

Kommunale Spitzenverbände sorgen unter anderem dafür, dass die Sorgen der Städte und Gemeinde in der Landespolitik Gehör finden. Jetzt hat der Städtetag Rheinland-Pfalz über eine wichtige Personalie an der Spitze informiert.

Der Städtetag Rheinland-Pfalz stellt seine Geschäftsführung neu auf: Mit Michael Bleidt wurde ein neuer Geschäftsführender Direktor berufen, der über „langjährige Erfahrung in der kommunalen Verbandsarbeit“ verfüge, wie es in einer Mitteilung des kommunalen Spitzenverbandes heißt.







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