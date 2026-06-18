Michael Bleidt berufen
Städtetag RLP erhält neuen Geschäftsführenden Direktor
Michael Bleidt (Mitte) wird die Geschäfte des rheinland-pfälzischen Städtetages künftig gemeinsam mit Lisa Diener führen. Es gra
Michael Bleidt (Mitte) wird die Geschäfte des rheinland-pfälzischen Städtetages künftig gemeinsam mit Lisa Diener führen. Es gratulierte der Vorsitzende Markus Zwick (Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens).
Xenia Schandin/Städtetag Rheinland-Pfalz

Kommunale Spitzenverbände sorgen unter anderem dafür, dass die Sorgen der Städte und Gemeinde in der Landespolitik Gehör finden. Jetzt hat der Städtetag Rheinland-Pfalz über eine wichtige Personalie an der Spitze informiert.

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Der Städtetag Rheinland-Pfalz stellt seine Geschäftsführung neu auf: Mit Michael Bleidt wurde ein neuer Geschäftsführender Direktor berufen, der über „langjährige Erfahrung in der kommunalen Verbandsarbeit“ verfüge, wie es in einer Mitteilung des kommunalen Spitzenverbandes heißt.

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