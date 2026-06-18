An diversen Flughäfen in Deutschland sollen spezielle Zentren für sogenannte Außengrenzverfahren entstehen, in denen Menschen ein beschleunigtes Asylverfahren durchlaufen. Eine Folge der Asylreform Geas. Gibt es auch Pläne für den Flughafen Hahn?
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Schnellere Asylverfahren, mehr Solidarität zwischen den EU-Ländern und demnächst vielleicht auch Abschiebezentren in Drittstaaten? Die Europäische Asylreform (Geas) soll einen jahrelangen Streit zwischen den EU-Staaten beilegen und Migration besser steuern.