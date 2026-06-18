Neue Zentren an Flughäfen
Asylreform Geas: Keine Außengrenzverfahren in RLP
Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde eine Außengrenzeinrichtung eröffnet. In Rheinland-Pfalz ist eine solche Unterkunft derzeit
Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde eine Außengrenzeinrichtung eröffnet. In Rheinland-Pfalz ist eine solche Unterkunft derzeit nicht geplant, heißt es aus dem Innenministerium.
Jens Kalaene/dpa

An diversen Flughäfen in Deutschland sollen spezielle Zentren für sogenannte Außengrenzverfahren entstehen, in denen Menschen ein beschleunigtes Asylverfahren durchlaufen. Eine Folge der Asylreform Geas. Gibt es auch Pläne für den Flughafen Hahn?

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Schnellere Asylverfahren, mehr Solidarität zwischen den EU-Ländern und demnächst vielleicht auch Abschiebezentren in Drittstaaten? Die Europäische Asylreform (Geas) soll einen jahrelangen Streit zwischen den EU-Staaten beilegen und Migration besser steuern.

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Rheinland-PfalzPolitik

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