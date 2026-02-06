Gastbeitrag Wirtschaft
Wie das Handwerk bei der EU Gehör findet
Reparieren statt wegwerfen - das hat im Handwerk lange Tradition, betont HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, wirken sich auf den Alltag des Handwerks aus, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit. Handwerkspräsident Ralf Hellrich erklärt in seinem Gastbeitrag, was hinter dem „Zukunftskompass Handwerk“ steckt.

Brüssel gilt vielen Betrieben noch immer als weit entferntes, schwer durchschaubares Machtzentrum. Doch gerade dort werden Entscheidungen getroffen, die den Alltag des regionalen Handwerks unmittelbar prägen. Ein Beispiel ist die Reform der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeit im Unternehmen (CSRD).

