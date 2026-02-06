Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, wirken sich auf den Alltag des Handwerks aus, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit. Handwerkspräsident Ralf Hellrich erklärt in seinem Gastbeitrag, was hinter dem „Zukunftskompass Handwerk“ steckt.
Brüssel gilt vielen Betrieben noch immer als weit entferntes, schwer durchschaubares Machtzentrum. Doch gerade dort werden Entscheidungen getroffen, die den Alltag des regionalen Handwerks unmittelbar prägen. Ein Beispiel ist die Reform der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeit im Unternehmen (CSRD).