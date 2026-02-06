Sie möchten morgens als Erstes über aktuelle, regionale Nachrichten informiert werden? Dann abonnieren Sie die redaktionellen Newsletter der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben.

Jetzt noch besser informiert: Ab sofort erhalten unsere Leserinnen und Leser redaktionelle Newsletter aus ihrer Region auch an Sonntagen – und damit täglich.

„Wir reagieren mit dieser Entscheidung auf das immer größer werdende Interesse an unseren lokalen Nachrichten“, sagt Chefredakteur Lars Hennemann und verdeutlicht: „Für viele Leserinnen und Leser ist der tägliche Blick in die Newsletter zur Routine geworden. Wir wollen ihnen noch mehr bieten.“

Lokale Newsletter werden an sieben Tagen verschickt

Nun wird die Lücke geschlossen – und die lokalen Newsletter aus den Landkreisen Ahrweiler, Altenkirchen, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Neuwied, Rhein-Hunsrück, Rhein-Lahn sowie Koblenz mitsamt dem Kreis Mayen-Koblenz werden fortan auch an Sonntagen verschickt – und damit an sieben Tagen in der Woche, immer frühmorgens. Das gilt auch für den beliebten Wirtschafts-Newsletter, der unter anderem Firmenporträts, Fusionen oder Innovationen im nördlichen Rheinland-Pfalz in den Blick nimmt.

Unsere Newsletter kommen nach einmaliger Registrierung per E-Mail, landen bequem in Ihrem Postfach. Sie bieten Ihnen eine aktuelle und vor allem übersichtliche Auswahl der relevantesten Nachrichten an – und sind zugleich das Sprungbrett hin zu den ausführlichen Artikeln auf rhein-zeitung.de. Das Angebot erfreut sich wachsender Beliebtheit.

„Den Leserinnen und Lesern bieten wir eine abwechslungsreiche Mischung.“

Chefredakteur Lars Hennemann über die Newsletter

Ob politische Kontroversen, kriminelle Umtriebe, wichtige Entwicklungen aus den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit, (Land-)Wirtschaft, Kultur und Sport: Die Themenvielfalt im Verbreitungsgebiet der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben ist groß, über die unsere Redakteurinnen und Redakteure zwischen Betzdorf und Birkenfeld, zwischen Ahr und Aar, zwischen Monreal und Montabaur berichten. Kompetent und verlässlich, an 365 Tagen im Jahr. Sie sind ganz nah dran an den Menschen und kennen die Themen, die sie bewegen. Und genau diese Themen finden sich auch in unserem Newsletter-Portfolio wieder. Zu diesem gehört beispielsweise der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz.

Newsletter-Familie soll in diesem Jahr weiterwachsen

Eine Vielfalt kultureller Themen bietet der „Kulturbeutel“-Newsletter mit Künstlerporträts, Interviews, Ausstellungsvorschauen und Theaterkritiken. Darüber hinaus ergänzen mehrere Sport-Newsletter, bei denen insbesondere König Fußball im Mittelpunkt steht, das redaktionelle Angebot. Die Auswahl ist groß. Sie können einzelne oder sogar alle Newsletter abonnieren. Die Newsletter-Familie soll in diesem Jahr weiterwachsen.

Die Newsletter rücken die wichtigsten regionalen Nachrichten in den Mittelpunkt, geben aber auch Ausblicke und verweisen mitunter auf spannende Reportagen, berührende Porträts und aufwendige Recherchen. „Den Leserinnen und Lesern bieten wir eine abwechslungsreiche Mischung“, unterstreicht Hennemann.

