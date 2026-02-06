Tödliche Attacke bei Landstuhl Bahn-Betriebsrat Ralf Damde: „Es geht eine Angst um“ Hannah Klein 06.02.2026, 14:00 Uhr

i Ralf Damde ist Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats DB Regio. Nach dem tödlichen Angriff in einem Regionalzug in der Pfalz ist die Erschütterung unter Bahnmitarbeiterin groß. Wie kann ihre Sicherheit verbessert werden? DB Regio AG/Arleth

Die Ticketkontrolle endet für einen Schaffner tödlich. Der Vorfall ereignete sich kürzlich in einem Zug bei Landstuhl – und rückt den Arbeitsalltag von Bahnangestellten sowie das Thema Sicherheit ins Licht. Ein Betriebsratschef gibt Auskunft.

Beleidigungen gehören für viele von ihnen zum Berufsalltag, Drohungen auch. Manchmal bleibt es bei Worten, ein anderes Mal nicht. Einer von ihnen kommt nun gewaltsam zu Tode – als er das Ticket eines Fahrgastes kontrollieren will. Der tödliche Angriff auf einen 36-jährigen Zugbegleiter ereignete sich am Montagabend in einem Regionalzug bei Landstuhl in der Pfalz.







Artikel teilen

Artikel teilen