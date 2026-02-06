Im Mittelrhein-Museum Koblenz
Bertha Falckenberg: Erst wegweisend, dann rätselhaft
Das rechte der beiden Selbstporträts zeigt Bertha Falckenberg im Alter von 20 Jahren. In Berlin besuchte die Koblenzerin damals eine private Malschule - und hatte eigentlich eine vielversprechende Künstlerkarriere vor sich. Doch es kam anders.
Stefan Schalles

Sie gilt als erste professionelle Künstlerin in Koblenz, hatte großes Talent – und beendete ihre Karriere dennoch ohne ersichtlichen Grund mit nur 32 Jahren. Bertha Falckenbergs Leben wirft bis heute viele Fragen auf; eine Schau erzählt es in Bildern

Lesezeit 4 Minuten
Das Selbstporträt auf den ersten Metern der Schau verrät in wenigen Details bereits viel über die hier gezeigte Frau: Im schicken Abendkleid blickt sie dem Betrachter von der Leinwand entgegen, der Gründerzeit entsprechend konservativ, angemessen adrett für eine Dame aus gutem Hause – nur Pinsel und Staffelei in ihren Händen scheinen nicht recht ins Bild zu passen, wirken kontrastierend, ja avantgardistisch.

