Sie gilt als erste professionelle Künstlerin in Koblenz, hatte großes Talent – und beendete ihre Karriere dennoch ohne ersichtlichen Grund mit nur 32 Jahren. Bertha Falckenbergs Leben wirft bis heute viele Fragen auf; eine Schau erzählt es in Bildern
Lesezeit 4 Minuten
Das Selbstporträt auf den ersten Metern der Schau verrät in wenigen Details bereits viel über die hier gezeigte Frau: Im schicken Abendkleid blickt sie dem Betrachter von der Leinwand entgegen, der Gründerzeit entsprechend konservativ, angemessen adrett für eine Dame aus gutem Hause – nur Pinsel und Staffelei in ihren Händen scheinen nicht recht ins Bild zu passen, wirken kontrastierend, ja avantgardistisch.