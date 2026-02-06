Konjunkturklimaindex der IHK Stimmung der RLP-Wirtschaft hellt sich (ein wenig) auf 06.02.2026, 11:43 Uhr

i Zum Jahresbeginn 2026 hat sich die wirtschaftliche Stimmung im nördlichen Rheinland-Pfalz (Bild: Hafen Andernach) leicht verbessert, das Gesamtbild bleibt jedoch verhalten. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ist es der Beginn eines Aufwärtstrends? Oder nur ein Aufflackern von leicht verbesserter Stimmung? Der Konjunkturklimaindex der IHK Koblenz steigt etwas. Dennoch spricht die Kammer von alarmierenden Signalen.

Die Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz startet in leicht verbesserter Stimmung ins Jahr 2026. Das Gesamtbild bleibt jedoch verhalten, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz in ihrem ersten Konjunkturbericht des Jahres mit. Nach zwei schwachen Umfragejahren steigt der IHK-Konjunkturklimaindex im Vergleich zum Herbst 2025 zwar um 8 Punkte auf 93 Punkte, von einer Trendwende kann aber noch nicht gesprochen werden.







