Konjunkturklimaindex der IHK
Stimmung der RLP-Wirtschaft hellt sich (ein wenig) auf 
Zum Jahresbeginn 2026 hat sich die wirtschaftliche Stimmung im nördlichen Rheinland-Pfalz (Bild: Hafen Andernach) leicht verbessert, das Gesamtbild bleibt jedoch verhalten.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ist es der Beginn eines Aufwärtstrends? Oder nur ein Aufflackern von leicht verbesserter Stimmung? Der Konjunkturklimaindex der IHK Koblenz steigt etwas. Dennoch spricht die Kammer von alarmierenden Signalen.

Lesezeit 1 Minute
Die Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz startet in leicht verbesserter Stimmung ins Jahr 2026. Das Gesamtbild bleibt jedoch verhalten, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz in ihrem ersten Konjunkturbericht des Jahres mit. Nach zwei schwachen Umfragejahren steigt der IHK-Konjunkturklimaindex im Vergleich zum Herbst 2025 zwar um 8 Punkte auf 93 Punkte, von einer Trendwende kann aber noch nicht gesprochen werden.

