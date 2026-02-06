Weinmanufaktur Reitz aus Ernst Mit historischen Rebsorten aus der Krise Cordula Sailer-Röttgers 06.02.2026, 10:00 Uhr

i Ein Gläschen Gelber Kleinberger, gefällig? Mit historischen Rebsorten setzen Winzer Dirk Reitz (links) und sein Vertriebspartner Gernot Kallweit auf die Faszination teils verloren geglaubter Sorten. Archiv/Sascha Ditscher. Sascha Ditscher

Sie heißen Gelber Kleinberger oder Schwarzblauer Riesling, die fast vergessenen Rebsorten, die Mosel-Winzer Dirk Reitz anbaut. Er ist dabei, ihren Geschmack wiederzubeleben. Mit einem neuen Betriebskonzept will Reitz der Weinbaukrise trotzen.

Der Weinbau steckt in einer Krise: Während der Absatz zurückgegangen ist, sind die Kosten gestiegen. Den Weg aus der Krise wird nicht jeder Betrieb finden, und es gibt nicht den einen – „diese Wege werden individuell sein“, sagte Branchenexpertin Simone Loose von der Hochschule Geisenheim Ende 2025 unserer Zeitung.







