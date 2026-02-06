Weinmanufaktur Reitz aus Ernst
Mit historischen Rebsorten aus der Krise 
Ein Gläschen Gelber Kleinberger, gefällig? Mit historischen Rebsorten setzen Winzer Dirk Reitz (links) und sein Vertriebspartner
Ein Gläschen Gelber Kleinberger, gefällig? Mit historischen Rebsorten setzen Winzer Dirk Reitz (links) und sein Vertriebspartner Gernot Kallweit auf die Faszination teils verloren geglaubter Sorten.
Archiv/Sascha Ditscher. Sascha Ditscher

Sie heißen Gelber Kleinberger oder Schwarzblauer Riesling, die fast vergessenen Rebsorten, die Mosel-Winzer Dirk Reitz anbaut. Er ist dabei, ihren Geschmack wiederzubeleben. Mit einem neuen Betriebskonzept will Reitz der Weinbaukrise trotzen.

Lesezeit 5 Minuten
Der Weinbau steckt in einer Krise: Während der Absatz zurückgegangen ist, sind die Kosten gestiegen. Den Weg aus der Krise wird nicht jeder Betrieb finden, und es gibt nicht den einen – „diese Wege werden individuell sein“, sagte Branchenexpertin Simone Loose von der Hochschule Geisenheim Ende 2025 unserer Zeitung.

