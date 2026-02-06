„Das wird man wohl noch sagen dürfen.“ Ein Satz, den wir alle kennen. Die Vereinigung PEN Berlin lädt die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer jetzt ein, das zu sagen, was sie sagen wollen. An 19 Stationen im Land, vor prominenten Zuhörern.
Was darf man eigentlich in Deutschland noch sagen? Und ist das eigentlich noch das Land, in dem ich gern lebe? Fragen, die wir als Gesellschaft seit einigen Jahren in zunehmender Intensität miteinander diskutieren. Nicht nur in Zeiten des Wahlkampfes, in diesen allerdings noch einmal ganz besonders.