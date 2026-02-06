PEN-Veranstaltungen im Land „Rheinland-Pfalz, reden wir über Heimat“ Lars Hennemann 06.02.2026, 07:00 Uhr

i Deniz Yücel, Journalist und Co-Sprecher der Autorenvereinigung PEN Berlin, spricht auf dem Kongress „Mit dem Kopf durch die Wände“ im Festsaal Kreuzberg zum Thema Antisemitismus. Jens Kalaene. picture alliance/dpa

„Das wird man wohl noch sagen dürfen.“ Ein Satz, den wir alle kennen. Die Vereinigung PEN Berlin lädt die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer jetzt ein, das zu sagen, was sie sagen wollen. An 19 Stationen im Land, vor prominenten Zuhörern.

Was darf man eigentlich in Deutschland noch sagen? Und ist das eigentlich noch das Land, in dem ich gern lebe? Fragen, die wir als Gesellschaft seit einigen Jahren in zunehmender Intensität miteinander diskutieren. Nicht nur in Zeiten des Wahlkampfes, in diesen allerdings noch einmal ganz besonders.







