Jobprofil zwischen Jura und Technik Wie das Beschaffungsamt in Koblenz gezielt Frauen für sich gewinnt

Die beiden Juristinnen Natalie F. (links) und Alwina B. im weiträumigen Treppenhaus des im neoromanischen Stil errichteten ehemaligen preußischen Regierungsgebäude am Rhein: Die beiden Frauen sind beim BAAINBw beschäftigt - und das mit großer Überzeugung. Im Gespräch mit unserer Zeitung fällt sogar die Zuschreibung "Super-Arbeitgeber" in Bezug auf das Beschaffungsamt.

Von Fregatten bis zum Schützenpanzer: Beim BAAINBw koordinieren Expertinnen milliardenschwere Rüstungsprojekte. Drei Mitarbeiterinnen berichten, warum die Behörde trotz niedriger Frauenquote ein attraktiver Arbeitgeber für Juristinnen und Ingenieurinnen ist.

„Ich kaufe Fregatten.“ So beschreibt Natalie F. kurz und mit einem sympathischen Lachen ihre derzeitige Aufgabe beim Koblenzer Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). Die Juristin ist Referentin für Vergabe und Verträge in der Abteilung See.







