Von Fregatten bis zum Schützenpanzer: Beim BAAINBw koordinieren Expertinnen milliardenschwere Rüstungsprojekte. Drei Mitarbeiterinnen berichten, warum die Behörde trotz niedriger Frauenquote ein attraktiver Arbeitgeber für Juristinnen und Ingenieurinnen ist.
„Ich kaufe Fregatten.“ So beschreibt Natalie F. kurz und mit einem sympathischen Lachen ihre derzeitige Aufgabe beim Koblenzer Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). Die Juristin ist Referentin für Vergabe und Verträge in der Abteilung See.