Ab wann verhandelt wird Diese Personen entscheiden über die neue GroKo in Mainz Sebastian Stein 24.03.2026, 19:30 Uhr

i Diese beiden Herren führen ihre Parteien in die anstehenden Sondierungen zur Bildung einer neuen Landesregierung: Wahlverlierer Alexander Schweitzer (SPD, links) und Wahlsieger Gordon Schnieder (CDU, rechts). Florian Wiegand/dpa

Wahlgewinner Gordon Schnieder von der CDU hat die SPD zu ersten Gesprächen über eine schwarz-rote Koalition eingeladen. Wann es losgeht, wer am Verhandlungstisch sitzt und wer welche Chancen hat. Ein Überblick.

Vier Tage nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl wird es die ersten Gespräche über eine künftige Koalition geben. Wahlgewinner Gordon Schnieder von der CDU hat die SPD für Donnerstagnachmittag zu Sondierungen eingeladen. Im Wahlkampf standen sich Schnieder und der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) noch als Kontrahenten gegenüber.







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