Innerparteiliche Opposition Steht Bollinger trotz AfD-Wahlerfolg vor Machtverlust? Dirk Eberz

Tim Kosmetschke 24.03.2026, 17:00 Uhr

i Am Sonntag kannte der Jubel bei Jan Bollinger kaum Grenzen, auch AfD-Chefin Alice Weidel ließ den RLP-Spitzenkandidaten nach erfolgreicher Landtagswahl hochleben. Und doch mehren sich Anzeichen, dass Bollinger ein interner Machtkampf bevorsteht. Andreas Arnold. Andreas Arnold/dpa

Am Sonntag kannte der Jubel bei Jan Bollinger kaum Grenzen, auch AfD-Bundeschefin Alice Weidel ließ den Spitzenkandidaten nach erfolgreicher Landtagswahl hochleben. Und doch mehren sich Anzeichen, dass Bollinger ein interner Machtkampf bevorsteht.

Jan Bollinger hat sich als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl für ein AfD-Rekordergebnis feiern lassen: 19,5 Prozent der Stimmen, so viele wie bisher nie in einem westdeutschen Bundesland. Dennoch hängt bei den Rechtsaußen angeblich der Haussegen schief – und kurz vor der geplanten Vorstandswahl der auf 24 Abgeordnete angewachsenen Landtagsfraktion steht ausgerechnet Wahltriumphator Bollinger zur Disposition.







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