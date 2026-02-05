Debatte um Beschaffungsamt
Wie das BAAINBw im Kampf um Fachkräfte punkten will
Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz hat großen Personalbedarf. Was
Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz hat großen Personalbedarf. Was hat die Riesenbehörde Fachkräften zu bieten? Und welche Probleme gibt es bei der Nachwuchsgewinnung? Wir haben beim Amt nachgefragt.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Das Beschaffungsamt der Bundeswehr dürstet nach Personal: Die zuletzt diskutierte Neustrukturierung soll gerade die Nachwuchsfindung erleichtern. Wie läuft sie eigentlich derzeit? Welche Probleme gibt es? Ein Sprecher gibt Auskunft.

Lesezeit 3 Minuten
Die Bundeswehr mit Material vom Unterhemd bis zum Kampfjet versorgen – eine aufwendige Aufgabe. Dafür braucht das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) Unmengen an Personal, vor allem Ingenieure, wie Amtschefin Annette Lehnigk-Emden kürzlich im Interview mit der „Zeit“ sagte.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten