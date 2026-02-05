Das Beschaffungsamt der Bundeswehr dürstet nach Personal: Die zuletzt diskutierte Neustrukturierung soll gerade die Nachwuchsfindung erleichtern. Wie läuft sie eigentlich derzeit? Welche Probleme gibt es? Ein Sprecher gibt Auskunft.
Die Bundeswehr mit Material vom Unterhemd bis zum Kampfjet versorgen – eine aufwendige Aufgabe. Dafür braucht das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) Unmengen an Personal, vor allem Ingenieure, wie Amtschefin Annette Lehnigk-Emden kürzlich im Interview mit der „Zeit“ sagte.