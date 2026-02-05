Sanierung Landesmuseum Koblenz Neue Geschichte(n) hinter Festungsmauern Claus Ambrosius 05.02.2026, 13:13 Uhr

i Der direkte Vergleich aus dem Erdgeschoss und dem ersten Stockwerk, wo bald die Dauerausstellung des Landesmuseums einziehen soll, lässt den Arbeitsumfang der Festungssanierung erahnen. Claus Ambrosius

Nach jahrelanger Sanierung stehen dem Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein wieder 1.200 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. In 18 ehemaligen Kasematten und der Säulenhalle entsteht bis zum Sommer eine neue Dauerausstellung.

Ein kleiner Schlüssel einer modernen Schließanlage wechselt den Besitzer – zumindest symbolisch. Und wenn Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) bei der Übergabe auf der Festung Ehrenbreitstein mit einem Augenzwinkern sagt, sie habe ihn seit Wochen bei sich getragen, dann ist das als Scherz gemeint, hat aber einen ersten Hintergrund: Die Räume, die sie zum Ende der Sanierung an Innenminister Michael Ebling (SPD) übergibt, wurden intensiv vermisst.







Artikel teilen

Artikel teilen