Einen Tag lang Arzt sein
CDU-Mitarbeiter modeln für Wahlkampfflyer und Plakate
Zehntausende Flyer hat die rheinland-pfälzische CDU für den Wahlkampf vor der Landtagswahl am 22. März drucken lassen. Genügend
Zehntausende Flyer hat die rheinland-pfälzische CDU für den Wahlkampf vor der Landtagswahl am 22. März drucken lassen. Genügend Models fand die Oppositionspartei offenbar nicht - und so mussten eigene Mitarbeiter beim Fotoshooting ran.
Hannah Klein

In der Politik geht es oft auch um die Macht der Bilder. Für Flyer und Wahlplakate müssen vortreffliche Hochglanzfotos her. Bei den Models greift die Landes-CDU auch auf eigene Mitarbeiter zurück. Genügend Models fand sie offensichtlich nicht.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Karnevalskostüm als Arzt oder als Pfleger gehört zu den Klassikern in der Karnevalssession. Die rheinland-pfälzische CDU hat weit vor den tollen Tagen mindestens zwei Mitarbeiter der Mainzer Landesgeschäftsstelle als medizinische Fachkräfte verkleiden lassen.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten