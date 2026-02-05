Einen Tag lang Arzt sein CDU-Mitarbeiter modeln für Wahlkampfflyer und Plakate Bastian Hauck 05.02.2026, 15:00 Uhr

i Zehntausende Flyer hat die rheinland-pfälzische CDU für den Wahlkampf vor der Landtagswahl am 22. März drucken lassen. Genügend Models fand die Oppositionspartei offenbar nicht - und so mussten eigene Mitarbeiter beim Fotoshooting ran. Hannah Klein

In der Politik geht es oft auch um die Macht der Bilder. Für Flyer und Wahlplakate müssen vortreffliche Hochglanzfotos her. Bei den Models greift die Landes-CDU auch auf eigene Mitarbeiter zurück. Genügend Models fand sie offensichtlich nicht.

Ein Karnevalskostüm als Arzt oder als Pfleger gehört zu den Klassikern in der Karnevalssession. Die rheinland-pfälzische CDU hat weit vor den tollen Tagen mindestens zwei Mitarbeiter der Mainzer Landesgeschäftsstelle als medizinische Fachkräfte verkleiden lassen.







