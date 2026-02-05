In der Politik geht es oft auch um die Macht der Bilder. Für Flyer und Wahlplakate müssen vortreffliche Hochglanzfotos her. Bei den Models greift die Landes-CDU auch auf eigene Mitarbeiter zurück. Genügend Models fand sie offensichtlich nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Karnevalskostüm als Arzt oder als Pfleger gehört zu den Klassikern in der Karnevalssession. Die rheinland-pfälzische CDU hat weit vor den tollen Tagen mindestens zwei Mitarbeiter der Mainzer Landesgeschäftsstelle als medizinische Fachkräfte verkleiden lassen.