Stellenabbau in Koblenz? IG Metall im „regen Austausch“ mit Canyon-Spitze 05.02.2026, 16:00 Uhr

i Nach dem angekündigten Stellenabbau bei Canyon haben die IG Metall und der Betriebsrat mehr Informationen von der Geschäftsführung gefordert. Man befinde sich nun "im regen Austausch mit der Arbeitgeberseite", wie Markus Friedel, IG-Metall-Betriebsbetreuer bei Canyon, unserer Zeitung erklärt. Cordula Sailer-Röttgers

Um den Abbau von Stellen beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon möglichst abzuwenden, haben die IG Metall und der Betriebsrat das Gespräch mit der Geschäftsführung aufgenommen. Man befinde sich laut IG Metall immer noch „in der Informationsphase“.

Nach dem angekündigten Stellenabbau beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon laufen weiter Gespräche mit der IG Metall. „Neue Entwicklungen gibt es aktuell nicht, wir sind nach wie vor in der Informationsphase und im regen Austausch mit der Arbeitgeberseite“, erklärt Markus Friedel, IG-Metall-Betriebsbetreuer bei Canyon, unserer Zeitung.







