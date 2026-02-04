Kritische Infrastruktur Niedax plant sicheres Glasfasernetz entlang der Schiene Anke Mersmann 04.02.2026, 14:08 Uhr

i Die Niedax Group will entlang des deutschen Schienennetzes ein Glasfasernetz aufbauen: In einem massiv abgesichterten Kabelkanal entlang der Gleise soll es verlegt werden. Wie das funktioniert, erläutert ein Mitarbeiter der Niedax Group an der Teststrecke am neuen Technologie-Campus in Neustadt-Rahms. Heinz-Werner Lamberz

Die Niedax Group plant ein sicheres Glasfasernetz entlang der deutschen Bahnschienen. Von ihrem neuen Technologie-Campus im Kreis Neuwied aus will das Unternehmen neue Maßstäbe für digitale Infrastruktur setzen. Das steckt hinter dem Megaprojekt.

Auf einem ehemaligen Industriegelände nahe der A3 im Kreis Neuwied nimmt gerade etwas Fahrt auf, was in Zeiten einer schwächelnden Wirtschaft als positives Signal einen Kontrapunkt setzt: Die Niedax Group aus Linz am Rhein hat dort in Neustadt-Rahms nicht nur einen neuen Standort erschlossen, an dem perspektivisch bis zu 500 neue Arbeitsplätze für die Region entstehen.







