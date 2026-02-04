Kritische Infrastruktur
Niedax plant sicheres Glasfasernetz entlang der Schiene
Die Niedax Group will entlang des deutschen Schienennetzes ein Glasfasernetz aufbauen: In einem massiv abgesichterten Kabelkanal entlang der Gleise soll es verlegt werden. Wie das funktioniert, erläutert ein Mitarbeiter der Niedax Group an der Teststrecke am neuen Technologie-Campus in Neustadt-Rahms.
Heinz-Werner Lamberz

Die Niedax Group plant ein sicheres Glasfasernetz entlang der deutschen Bahnschienen. Von ihrem neuen Technologie-Campus im Kreis Neuwied aus will das Unternehmen neue Maßstäbe für digitale Infrastruktur setzen. Das steckt hinter dem Megaprojekt.

Lesezeit 3 Minuten
Auf einem ehemaligen Industriegelände nahe der A3 im Kreis Neuwied nimmt gerade etwas Fahrt auf, was in Zeiten einer schwächelnden Wirtschaft als positives Signal einen Kontrapunkt setzt: Die Niedax Group aus Linz am Rhein hat dort in Neustadt-Rahms nicht nur einen neuen Standort erschlossen, an dem perspektivisch bis zu 500 neue Arbeitsplätze für die Region entstehen.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten