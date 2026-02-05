„Konstellationen“ in Andernach Mit Georgievas Choreografie zum einzigartigen Moment Stefan Schalles 05.02.2026, 13:24 Uhr

i Als eine von sieben Studierenden ist Maya Wamser - hier mit Leon Steinbauer - in der neuen Choreografie von Daniela Georgieva zu sehen. Daniela Georgieva

Für die „Konstellationen“-Ausstellung in Andernach hat Daniela Georgieva eine Choreografie entworfen, die einer Gesellschaftsstudie gleicht. Unter den daran beteiligten Studierenden ist auch Maya Wamser. Wie sie Proben und Projekt erlebt hat.

Komplexe zwischenmenschliche Verbindungen sichtbar zu machen, daneben aber auch soziale Normen und Machtstrukturen zu hinterfragen: Das ist die erklärte Absicht in den Choreografien Daniela Georgievas. In ihrem neuen Projekt für die „Konstellationen“-Ausstellung in Andernach hat die gebürtige Bulgarin aus Tanz und Bewegung nun erneut eine ausdrucksstarke Gesellschaftsstudie entworfen.







