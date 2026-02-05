Für die „Konstellationen“-Ausstellung in Andernach hat Daniela Georgieva eine Choreografie entworfen, die einer Gesellschaftsstudie gleicht. Unter den daran beteiligten Studierenden ist auch Maya Wamser. Wie sie Proben und Projekt erlebt hat.
Lesezeit 2 Minuten
Komplexe zwischenmenschliche Verbindungen sichtbar zu machen, daneben aber auch soziale Normen und Machtstrukturen zu hinterfragen: Das ist die erklärte Absicht in den Choreografien Daniela Georgievas. In ihrem neuen Projekt für die „Konstellationen“-Ausstellung in Andernach hat die gebürtige Bulgarin aus Tanz und Bewegung nun erneut eine ausdrucksstarke Gesellschaftsstudie entworfen.