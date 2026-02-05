Risikosimulation für RLP So stark ist Ihr Haus bei Starkregen gefährdet Sebastian Stein 05.02.2026, 15:40 Uhr

i Auf der Internetseite www.hydrozwilling.rlp.de können sich alle Bürger ab sofort kostenfrei ortsbezogen 3D-Visualisierungen der Sturzfluten für verschiedene Regenszenarien darstellen lassen - hier das Koblenzer Schloss. "SRI 7" steht für ein außergewöhnliches Starkregenereignis. Simulation "Hydrozwilling Rheinland-Pfalz"/Landesamt für Umwelt

Mit wenigen Klicks kann ab sofort jeder sehen, wie tief das eigene Haus bei Sturzfluten im Wasser steht. Das Land will für die steigende Gefahr von Starkregen sensibilisieren – und zeigen, was zu tun.

Wie tief steht mein Haus im Wasser, wenn es extrem viel regnet? Sind Keller oder gar Wohnräume überflutungsgefährdet? Und wo fließt das Wasser in der Umgebung ab? Auf all diese Fragen gibt es jetzt eine anschauliche Antwort. Das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium hat am Donnerstag eine neue Software für alle Bürger des Landes freigeschaltet.







