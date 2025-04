April, April! Am Dienstag hatten Scherzkekse wieder Hochkonjunktur – auch in Rheinland-Pfalz. Wir haben eine Reihe von Aktionen gesammelt – dabei spielen Elon Musk, Westerwälder Bier und ein sagenhafter Wurm entscheidende Rollen.

Wie bitte? Elon Musk hat die ehemalige US-Raketenbasis Pydna bei Kastellaun gekauft? Um vom Hunsrück aus SpaceX-Raketen ins All zu schicken? Diese Nachricht überraschte am Dienstag manchen in Rheinland-Pfalz – und viele trieb sogleich die Frage um, was denn dann wohl aus dem Technofestival Nature One wird. Zur allgemeinen Beruhigung trug ein Blick auf den Kalender bei: Die Hammernachricht wurde am 1. April veröffentlicht – der Radiosender RPR1 hatte sich einen Scherz mit seinen Hörern erlaubt. Natürlich.

Musk hat, so weit man weiß, aktuell keine Pläne für den Hunsrück. Und der beliebte Westerwälder Aussichtsturm auf dem Köppel wird auch nicht in ein überdimensionales Bierglas umgestaltet, auch wenn eine gemeinsame Mitteilung der Verbandsgemeinde Wirges und der Hachenburger Brauerei das nahelegte. „Aufgrund der Borkenkäferschäden ist die Aussichtsplattform sehr sichtbar geworden, was die Entscheidung über eine neue Fassade maßgeblich forciert hat“, hieß es darin. Bei der Sponsorensuche sei dann die Brauerei ins Spiel gekommen.

i April, April: Die Fotomontage zeigt angeblich, wie der Köppelturm künftig aussehen soll. Kreuzschnabel/Wikipedia/VG Wirges/Sebastian Leven/Westerwald-Brauerei

Um Bier ging es auch bei einem Aprilscherz aus dem Kreis Altenkirchen: Demnach sollten Kommunalpolitiker zu einem Fassanstich-Kurs verpflichtet werden. „Kaum ein Ortsbürgermeister oder Beigeordneter ist heute noch in der Lage, ein Fass so anzuschlagen, dass es nicht in einem feuchten Desaster endet“, wurde Landrat Peter Enders (CDU) zitiert.

Apropos Landrat. Im Gegensatz zu Enders ist Marko Boos (SPD) erst seit wenigen Monaten im Amt. Und doch kündigte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz an, dass Boos sich beruflich neu orientieren wolle. „Die Arbeit im Kreishaus hat mir viele Einblicke gegeben, aber ich möchte nun meine Hände richtig schmutzig machen“, wurde Boos zitiert. Er werde eine Lehre bei Handwerker Peters in Nickenich beginnen – dahinter verbirgt sich der Comedian Kai Kramosta.

i Einmal im Jahr wird auf der Pydna bei der Nature One getanzt. Am Dienstag hieß es dann plötzlich, dass auf der Raketenbasis wieder Raketen stationiert werden sollen - ein Aprilscherz. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Komisches Talent offenbarte derweil auch der Koblenzer Landtagsabgeordnete Stephan Wefelscheid – und das, obwohl er als Angehöriger der rheinland-pfälzischen Freien Wähler zuletzt eher wenig zu lachen hatte. Nun behauptete er, eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt zu haben: „Wie viele Sichtungen von Tatzelwürmern wurden dem Umweltministerium in den vergangenen 20 Jahren gemeldet, und inwieweit schätzt die Landesregierung den Bestand dieser Tiere als gefährdet ein?“ In Kobern-Gondorf an der Mosel sei der Tatzelwurm, sonst eher dem Alpenraum und dem Alpenvorland zugeordnet, wohlbekannt. Dort ziert eine Skulptur des imposanten Sagenwesens den Brunnen auf dem Marktplatz, ein Wanderweg und eine Kita sind nach ihm benannt.

Im Kreis Ahrweiler wurden derweil überraschende Bauvorhaben eifrig diskutiert. So teilte der Förderkreis Hemmessener Dom mit, ein Freibad in der Ortsmitte betreiben zu wollen – gebaut werde in einer ewigen Baugrube, die vielen Anwohnern des Neuenahrer Ortsteils schon lange ein Dorn im Auge sei. „Das braucht nicht viel Arbeit, das Loch ist ja schon da”, meinte Vorsitzender Markus Hartmann.

„Das braucht nicht viel Arbeit, das Loch ist ja schon da.”

Aus einer Baugrube in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ein Freibad werden, kündigte Markus Hartmann vom Förderkreis Hemmessener Dom an.

Und in Burgbrohl, war zu lesen, werde künftig eine rund 300 Meter lange Hängeseilbrücke das Brohltal überspannen – Deutschlands höchste Hängebrücke. Sogar der Name der neuen Touristenattraktion stehe schon fest: Sie werde „Teufelsbrücke“ heißen, weil sie parallel zum steilen Aufstieg auf den Teufelsberg verläuft.

Über eine kunsthistorische Sensation informierte die Bemmschlägerzunft Rheinbrohl aus dem Kreis Neuwied: Bei Sanierungsarbeiten am Gewölbe der Pfarrkirche St. Suitbertus sei ein Renaissance-Fresco entdeckt worden, das niemand Geringerem als Domenico Ghirlandaio zugeordnet werden konnte. Das Kunstwerk in Rheinbrohl zeigt wohl einen Vorläufer des berühmten Gemäldes „Anbetung der Könige“ von 1487, welches heute in den Uffizien zu sehen ist.

Und etwas weiter nördlich, kurz hinter der Landesgrenze zu NRW, können sich Pendler angeblich bald auf ein neues Ortsschild freuen: Bad Honnef soll umbenannt werden in „Good Honnef“ – weil’s positiver klingt. Ein Vorbild für Bad Ems und Bad Kreuznach?